Адвокат: Держобвинувач хоче оголосити відвід судді у справі Кернеса

Київський райсуд Полтави в понеділок провів чергове засідання у справі щодо міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його двух охоронців, в ході якого допитав одного свідка.

Про це повідомила адвокат потерпілих Тетяна Зелькіна, передає "Інтерфакс-Україна".

"На досудовому розслідуванні свідок дав детальні показання на 3 сторінки, що підтверджують свідчення потерпілих... На минуле засідання він не з'явився, на скільки мені відомо, мотивуючи тим, що немає грошей на проїзд. Сьогодні приїхав з адвокатом, свідчить що нічого не пам'ятає, або і прямо заперечує, що був свідком цих подій. Висновки кожен може зробити сам", - зазначила вона.

Вона також уточнила, що свідок - "звичайний перехожий, який подзвонив в 102, що не знав ні обвинувачених, ні потерпілих до події".

Адвокат Кернеса Олександр Гунченко уникнув прямої відповіді на питання, чи дійсно свідчення свідка в суді істотно відрізнялися від того, що він говорив під час досудового слідства, проте зазначив, що, на його думку, прокурор тиснув на свідка під час допиту.

"Цілком природно, що людина могла забути якісь деталі, пройшло вже більше 3 років. Однак прокурор став тиснути на свідка, ставити навідні запитання. Звичайно, ми заявляли протести, оскільки це неприпустимо. Суд нас підтримав", - повідомив він.

Адвокат також повідомив, що після закінчення допиту свідка держобвинувач Олександр Ганілов заявив про намір оголосити відвід суду.

"Після того, як свідок не виправдав їхніх очікувань, сторона звинувачення заявила про намір заявити відвід судді і попросила оголосити перерву для підготовки клопотання. Ми вважаємо, що підстав для відводу немає. Суд поводиться об'єктивно і неупереджено. Просто звинувачення бачить, що справа тріщить по швах і намагається якось врятувати ситуацію, тобто ми розцінюємо їх намір оголосити відвід як чергову спробу чинити тиск на суд, свідків і затягнути судовий процес", - сказав він.

25 січня 2014 року невідомі напали на учасників ходи на підтримку Євромайдану в Харкові. У той же день депутат Харківської облради Іван Варченко (ВО "Батьківщина") заявив про викрадення двох активістів Євромайдану – Олександра Кутяніна та Сергія Ряполова "після того, як вони знімали номери автомобілів "друзів Кернеса" біля готелю "Національ".



Пізніше відділ зі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області заявив, що інформація про викрадення активістів Євромайдану не підтвердилася.



2 березня 2015 року Кернес був повідомлений про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) КК України та про завершення досудового розслідування.

26 березня 2015 року Генеральна прокуратура передала в суд обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Кернеса і двох його охоронців.

2 квітня 2015 р ВССУ оголосив резолютивну частину ухвали про перенесення розгляду справи Кернеса з Дзержинського райсуду Харкова до Київського райсуду Полтави.