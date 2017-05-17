ВООЗ: Литва найбільш питуща країна в світі

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Середа, 17 травня 2017, 04:35

Жителі Литви є світовими лідерами за споживанням алкоголю.

Про це свідчать дані минулого року, які у вівторок у Вільнюсі озвучив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ґауден Галі, повідомляє литовський портал Delfi.

За словами директора Департаменту неінфекційних хронічних захворювань і зміцнення здорового способу життя Європейського бюро ВООЗ, в Литві в 2016 році один житель в середньому спожив 16 літрів алкоголю.

"Це, за новітніми підрахунками, робить її (Литву) найбільшої п'яницею в Європі, а також найбільш питущою країною в світі", - заявив журналістам Галі.

На другому місці розташувалася Білорусь, де на кожного жителя країни припадає близько 15 літрів алкоголю на рік. Третій рядок займає Латвія (в середньому близько 13 літрів на кожного жителя країни).

Росія разом з Польщею розташувалися на четвертій сходинці з показником трохи більше 12 літрів на кожного жителя.

Краще за всіх, за даними ВООЗ, ситуація з вирішенням проблем, пов'язаних зі споживанням алкоголю, складається в Західній Європі.

Теми: Литва здоров'я
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