Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВООЗ: Литва найбільш питуща країна в світі

Середа, 17 травня 2017, 04:35

Жителі Литви є світовими лідерами за споживанням алкоголю.

Про це свідчать дані минулого року, які у вівторок у Вільнюсі озвучив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ґауден Галі, повідомляє литовський портал Delfi.

За словами директора Департаменту неінфекційних хронічних захворювань і зміцнення здорового способу життя Європейського бюро ВООЗ, в Литві в 2016 році один житель в середньому спожив 16 літрів алкоголю.

"Це, за новітніми підрахунками, робить її (Литву) найбільшої п'яницею в Європі, а також найбільш питущою країною в світі", - заявив журналістам Галі.

На другому місці розташувалася Білорусь, де на кожного жителя країни припадає близько 15 літрів алкоголю на рік. Третій рядок займає Латвія (в середньому близько 13 літрів на кожного жителя країни).

Росія разом з Польщею розташувалися на четвертій сходинці з показником трохи більше 12 літрів на кожного жителя.

Краще за всіх, за даними ВООЗ, ситуація з вирішенням проблем, пов'язаних зі споживанням алкоголю, складається в Західній Європі.

Теми: Литваздоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Литва
У Литві збирають кошти на 500 дронів для України
Литва оголосила про створення коаліції розмінування для України
"Вагнер" прибув у Білорусь без зброї – глава Міноборони Литви
Останні новини
02:25
Повітряні сили спостерігають активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: