Трамп передав Лаврову секретні дані ізраїльської розвідки - NYT

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Середа, 17 травня 2017, 06:15

Секретні дані розвідки, які президент США Дональд Трамп передав російським чиновникам в Білому домі, були надані Ізраїлем.

Про це, посилаючись на свідчення діючих і колишніх американських чиновників, пише The New York Times.

"Ізраїль є одним з найважливіших союзників США і керує однією з найбільш активних розвідувальних мереж на Близькому Сході. Вихваляння Трампа перед росіянами деякими найбільш чутливими для Ізраїлю відомостями, може завдати шкоди відносинам двох країн і підвищує ймовірність того, що інформація може бути передана Ірану, найближчому союзнику Росії і головній загрозі Ізраїлю в регіоні", - пише видання.

Ізраїль не підтверджує інформацію про те, що Ізраїль є джерелом інформації про змову ІДІЛ, якою Трамп поділився.

У заяві для The New York Times посол Ізраїлю в США Рон Дермер заявив, що обидві країни будуть підтримувати тісні відносини в боротьбі з тероризмом.

"Ізраїль повністю довіряє наші взаєминам із США з питання обміну розвідданими і прагне до поглиблення цих відносин в подальші роки при президенті Трампі", - заявив Дермер.

Нагадаємо, раніше видання Washington Post повідомило, що президент США Дональд Трамп минулого тижня під час зустрічі в Білому домі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим розкрив йому надсекретну інформацію щодо "Ісламської держави".

Сам Трамп вважає, що мав право ділитися інформацією на переговорах з Росією. 

Теми: Трамп США Росія Ізраїль розвідка
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