Трамп передал Лаврову секретные данные израильской разведки – NYT

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Среда, 17 мая 2017, 06:15

Секретные разведданные, которые президент США Дональд Трамп передал российским чиновникам в Белом доме, были предоставлены Израилем.

Об этом, ссылаясь на свидетельства действующих и бывших американских чиновников, пишет The New York Times.

"Израиль является одним из самых важных союзников США и руководит одной из наиболее активных разведывательных сетей на Ближнем Востоке. Хвастовство Трампа перед русскими некоторыми наиболее чувствительными для Израиля сведениями, могут нанести ущерб отношениям двух стран и повышает вероятность того, что информация может быть передана Ирану, ближайшему союзнику России и главной угрозе Израиля в регионе", — пишет издание.

Израиль не подтверждают информацию о том, что Израиль является источником информации о заговоре ИГ, которой Трамп поделился.

В заявлении для The New York Times посол Израиля в США Рон Дермер заявил, что обе страны будут поддерживать тесные отношения в борьбе с терроризмом.

"Израиль полностью доверяет нашим взаимотношениям с США по вопросу обмена разведданными и стремится к углублению этих отношений в дальнейшие годы при президенте Трампе", - заявил Дермер.

Напомним, ранее издание Washington Post сообщило, что президент США Дональд Трамп на прошлой неделе во время встречи в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым раскрыл ему сверхсекретную информацию о "Исламском государстве".

Сам Трамп считает, что имел право делиться информацией на переговорах с Россией.

Темы: Трамп США Росcия Израиль разведка
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