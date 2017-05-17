Трамп розповів Лаврову про можливий теракт, але підставив розвідника

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Середа, 17 травня 2017, 07:55

Президент США Дональд повідомив голові МЗС РФ Сергію Лаврову про наміри бойовиків ІДІЛ підірвати пасажирський літак, однак поставив під загрозу безпеку ізраїльського розвідника в рядах терористів.

Про це повідомляє ABC з посиланням на американських чиновників.

Згідно із вказаними розвідданими бойовики ІДІЛ збиралися підірвати пасажирський літак за допомогою вибухівки захованої в корпусі ноутбука. Такий вибуховий пристрій, як вважають чиновники, може не виявити скануюче обладнання аеропорту. Ця інформація вважається достатньо надійною, щоб США розглянули заборону на провезення ноутбуків на всіх рейсах з Європи в США.

Ця чутлива інформація була передана США, як зазначають чиновники, із запевненнями, що джерело залишиться конфіденційним.

Бойовики ІДІЛ підірвали російський пасажирський літак два роки тому, убивши понад 200 осіб. За словами радника президента США з нацбезпеки, це виправдовує розкриття цієї інформації росіянам.

Трамп заявив, що він мав право передати секретну інформацію росіянам. Однак дехто в контртерористичній спільноті вважає, що він вчинив помилку.

"Росія не є членом антиіділівської коаліції. Вони не є нашим партнером", - заявив колишній директор національного антитерористичного центру США Мет Олсен.

Колишній посол США в Ізраїлі Ден Шапіро вважає, що тепер Ізраїль двічі думатиме перед тим, як передавати розвіддані США.

Нагадаємо, раніше видання Washington Post повідомило, що президент США Дональд Трамп минулого тижня під час зустрічі в Білому домі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим розкрив йому надсекретну інформацію щодо "Ісламської держави".

Згодом  The New York Times повідомила, що секретні дані розвідки, які президент США Дональд Трамп передав російським чиновникам в Білому домі, були надані Ізраїлем.

Теми: Трамп США Росія Ізраїль тероризм
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