Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

NYT: Трамп передав Лаврову дані, які отримав від ізраїльської розвідки

Середа, 17 травня 2017, 06:15

Секретні дані розвідки, які президент США Дональд Трамп передав російським чиновникам в Білому домі, були надані Ізраїлем.

Про це, посилаючись на свідчення діючих і колишніх американських чиновників, пише The New York Times.

"Ізраїль є одним з найважливіших союзників США і керує однією з найбільш активних розвідувальних мереж на Близькому Сході. Вихваляння Трампа перед росіянами деякими найбільш чутливими для Ізраїлю відомостями, може завдати шкоди відносинам двох країн і підвищує ймовірність того, що інформація може бути передана Ірану, найближчому союзнику Росії і головній загрозі Ізраїлю в регіоні", - пише видання.

Ізраїль не підтверджує інформацію про те, що він є джерелом інформації про змову ІДІЛ, якою Трамп поділився.

У заяві для The New York Times посол Ізраїлю в США Рон Дермер заявив, що обидві країни будуть підтримувати тісні відносини в боротьбі з тероризмом.

"Ізраїль повністю довіряє нашим взаєминам із США з питання обміну розвідданими і прагне до поглиблення цих відносин в подальші роки при президенті Трампі", - заявив Дермер.

Нагадаємо, раніше видання Washington Post повідомило, що президент США Дональд Трамп минулого тижня під час зустрічі в Білому домі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим розкрив йому надсекретну інформацію щодо "Ісламської держави".

Сам Трамп вважає, що мав право ділитися інформацією на переговорах з Росією. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАРосіяІзраїльрозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Трамп
Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше
Зеленський: Байден міг би закінчити війну ціною України й за 5 хвилин, але ми б не погодилися
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Останні новини
02:25
Повітряні сили спостерігають активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: