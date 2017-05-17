На окупований Донбас ледь не вивезли скрипку Страдіварі
У контрольному пункті в`їзду-виїзду "Мар’їнка" прикордонники затримали громадянина, який віз у напрямку окупованого Донецька скрипку роботи Страдіварі.
Це сталося 16 травня, повідомляє Державна прикордонна служба України.
Concert Violin Straduari датована 1730 роком випуску та, ймовірно, становить культурну і історичну цінність, сказано у повідомленні.
Скрипку виявили під час огляду в багажнику автомобіля "ВАЗ", на якому громадянин України рухався до непідконтрольного владі Донецька.
"Громадянина та виявлений музичний інструмент передано співробітникам Національної поліції для прийняття правового рішення", – інформують прикордонники.
Також перевіряють інформацію щодо походження скрипки, в тому числі на предмет її викрадення.
Крім того, правоохоронці вивчають, куди саме везли цей музичний інструмент.
Олена Рощенко, УП
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