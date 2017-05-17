На окупований Донбас ледь не вивезли скрипку Страдіварі

У контрольному пункті в`їзду-виїзду "Мар’їнка" прикордонники затримали громадянина, який віз у напрямку окупованого Донецька скрипку роботи Страдіварі.

Це сталося 16 травня, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Concert Violin Straduari датована 1730 роком випуску та, ймовірно, становить культурну і історичну цінність, сказано у повідомленні.

Скрипку виявили під час огляду в багажнику автомобіля "ВАЗ", на якому громадянин України рухався до непідконтрольного владі Донецька.

"Громадянина та виявлений музичний інструмент передано співробітникам Національної поліції для прийняття правового рішення", – інформують прикордонники.

Також перевіряють інформацію щодо походження скрипки, в тому числі на предмет її викрадення.

Крім того, правоохоронці вивчають, куди саме везли цей музичний інструмент.

Олена Рощенко, УП