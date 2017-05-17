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На окупований Донбас ледь не вивезли скрипку Страдіварі

Середа, 17 травня 2017, 09:59

У контрольному пункті в`їзду-виїзду "Мар’їнка" прикордонники затримали громадянина, який віз у напрямку окупованого Донецька скрипку роботи Страдіварі.

Це сталося 16 травня, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Concert Violin Straduari датована 1730 роком випуску та, ймовірно, становить культурну і історичну цінність, сказано у повідомленні.

Скрипку виявили під час огляду в багажнику автомобіля "ВАЗ", на якому громадянин України рухався до непідконтрольного владі Донецька.

 

"Громадянина та виявлений музичний інструмент передано співробітникам Національної поліції для прийняття правового рішення", – інформують прикордонники.

 

Також перевіряють інформацію щодо походження скрипки, в тому числі на предмет її викрадення.

 

Крім того, правоохоронці вивчають, куди саме везли цей музичний інструмент.

 

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасПрикордонна службакультура
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