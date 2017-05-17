Слідство: Втечу Януковича організували охоронець Путіна і генерал РФ

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Середа, 17 травня 2017, 11:36

Слідство встановило особистості російського генерала і охоронця президента РФ Володимира Путіна, що організовували переправлення колишнього президента України Віктора Януковича до Росії у 2014 році.  

Про це заявив прокурор департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Олексій Донськой в інтерв'ю російському виданню "Новая газета".

Донськой повідомив, що Янукович у лютому 2014 року двічі був на території РФ.

"Перший раз - в ніч з 22 на 23 лютого 2014 року. З селища Урзуф Донецької області, що на узбережжі Азовського моря, його разом з Клюєвим (Андрієм – глава Адміністрації президента Януковича), частиною особистої охорони і супроводжуючими особами (мова йде про співмешканці Януковича, Любові Полежай. – ред.) двома вертольотами ВС Росії перекинули в Єйськ. Як ці вертольоти не виявили українські прикордонники - питання відкрите", - сказав він.

"На території Російської Федерації Янукович перебував десять-дванадцять годин, зробив внутрішній переліт по країні, з Єйська в Анапу, вже на військово-транспортному літаку. Чи зустрічався з кимось із російської влади, на сьогодні не доведена", - додав Донськой.

Він розповів, що близько 13.00 по Києву Янукович вилетів з Анапи в Гвардійське, на військовий аеродром під Сімферополем, який в той час орендував Чорноморський флот Росії.

"У Криму, на базі флоту, перебував до ночі з 23 на 24 лютого, і вже тоді військовим кораблем ЧФ відправився знову на територію Федерації. У нас є доказ щодо генерала російської армії, що керував операцією переміщення Януковича з Донецької області в Краснодарський край і звідти до Криму. Встановлено і особистість людини з охорони президента Росії. Ці двоє курирували групу виконавців, одночасно координуючи їх дії з начальником охорони Януковича Кобзарем і співробітником охорони Бернацьким", - сказав він.

Як відомо, у "справі Майдану" Януковичу інкримінується організація умисних вбивств при обтяжуючих обставинах, стаття 115, частина 2 КК України. За цією статтею передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Також він підозрюється в створенні злочинних організацій, стаття 255, організації перевищення влади співробітниками правоохоронних органів, стаття 365, і ряді інших злочинів.

Теми: Янукович Росія Майдан
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