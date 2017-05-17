На посаду аудитора НАБУ претендують 10 осіб

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Середа, 17 травня 2017, 14:39

У повторному конкурсі за посаду аудитора НАБУ від Верховної Ради претендують 10 осіб.

Згідно з інформацією співрозмовника Української правди, одинадцятий претендент Фарід Попал подав свою кандидатуру пізніше оголошених термінів, тому профільний комітет вирішуватиме, чи включати його у кандидати.

Найджела Брауна, якого ВР відхилила під час минулого конкурсу, рекомендувала БПП, лист-рекомендація підписана головою фракції БПП Артуром Герасимовим.

Також серед претендентів адвокат, екс-прокурор США  Марта Борщ, яка домоглася вироку Павлу Лазаренку. Її рекомендувала громадськість.

Також у списку Карлос Кастресан, який раніше очолював створену ООН міжнародну комісію з боротьби з безкарністю в Гватемалі. Його теж рекомендувала громадськість.

Професор кафедри міжнародного права ІМВ Михайло Буроменський  був поданий Українською гельсінською спілкою.

Гельсинська спілка також рекомендувала  професора кафедри правосуддя КНУ ім Шевченка Олександру Яновську, адвоката і професора Академії адвокатури Сергія Гончаренка, юриста і виконавчого юриста Української гельсинської спілки Аркадія Бущенка.

Без рекомендації подані прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та ДПС управління нагляду у кримінальному провадженні Києва Євген Дудко.

Самовисуванням подався Валерій Сильвестрович – пенсіонер.

Як відомо, Кабмін 19 березня розпочав відбір свого аудитора для НАБУ.

21 березня Верховна Рада не змогла призначити одного з трьох аудиторів для Національного антикорупційного бюро. Раді пропонувалися кандидатури Роберта Сторча і Найджела Брауна.

Детальніше про обрання аудитара для НАБУ від Верховної Ради читайте у статті: "Сторч головою. Що відбувається з аудиторами НАБУ."

За законом, НАБУ мають перевіряти три аудитори: від ВР, президента і Кабміну. 

Роман Кравець, Оксана Коваленко, УП

Теми: НАБУ
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