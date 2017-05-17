Безвіз ЄС для українців почнеться в ніч на 11 червня – Єлісєєв

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Середа, 17 травня 2017, 17:36

Рішення Європейського Союзу про надання громадянам України безвізового режиму набуде чинності у ніч з 10 на 11 червня 2017 року.

Про це повідомив заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Таким чином в ніч з 10 на 11 червня безвізовий режим набуде чинності", - сказав він журналістам у середу в Страсбурзі після церемонії підписання законодавчого рішення про введення безвізового режиму ЄС для громадян України.

Він зазначив, що незабаром підписане головою Європейського парламенту Антоніо Таяні і представником головуючої в Євросоюзі Мальти законодавче рішення про введення безвізового режиму для громадян України буде опубліковано в офіційному журналі ЄС і через 20 днів після цього українці зможуть їздити до країн ЄС без віз.

Нагадаємо, у середу, 17 травня, в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акта, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.

Європейська правда

Теми: ЄС
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