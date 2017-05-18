Турчинов: Відповідь на агресію РФ – консолідована позиція цивілізованих країн

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Четвер, 18 травня 2017, 08:45

Відповіддю на агресивну зовнішню політику Росії на окупованому півострові може бути лише консолідація всіх цивілізованих країн.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов з нагоди річниці депортації кримськотатарського народу, передає його прес-служба.

"Агресори у всі часи розуміли лише силу, тому відповідь може бути лише одна – сильна консолідована позиція всіх цивілізованих країн проти агресивних проявів зовнішньої політики РФ. Груба жорстока сила ніколи не переможе правду та справедливість", - зазначив він.

"Путінська Росія, анексувавши півострів, намагається знищити національну свідомість, історичну пам'ять, культурні традиції та гідність кримських татар. Всі прояви непокори та несприйняття анексії жорстко придушуються, активістів арештовують та засуджують за надуманими звинуваченнями", - наголосив Турчинов.

"Переслідування корінного народу, заборона росіянами діяльності Меджлісу, який не пішов на співпрацю з окупантами, створення атмосфери страху, репресії, перетворення півострова на військову базу, - ось далеко не повний перелік наслідків окупації Криму Росією", - додав він.

Турчинов також впевнений, що кримські татари і ті, хто був змушений покинути свої домівки, знову повернуться додому - до українського Криму.

Українська правда

Теми: кримські татари Крим
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