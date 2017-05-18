У Держдепі закликали Україну поважати свободу слова
Державний департамент США виступив з критикою рішення Києва щодо санкцій проти низки російських сайтів в Україні.
Про це з посиланням на коментар Держдепу повідомляє "Голос Америки".
"Немає сумніву, що підконтрольні Росії мас-медіа намагаються підірвати західні ЗМІ за допомогою фейкових новин та фальшивої інформації, включно з Україною, де Росія використовує і інші методи, аби підірвати уряд в Києві" - заявили у Держдепі.
"Тим не менш, свобода слова - ключовий елемент здорової демократії, яка прописана в Конституції України. Ми закликаємо український уряд знайти шляхи захистити свої національні інтереси таким чином, щоб це не підривало конституційні принципи" – йдеться у коментарі.
Як відомо, 16 травня президент підписав указ, який ґрунтується на рішенні РНБО та накладає санкції на низку російських IT-компаній, в тому числі розробників програмного забезпечення. Також цей указ зобов’язує всіх провайдерів заблокувати доступ до низки російських інтернет-сервісів, включаючи "Яндекс", "Вконтакте", "Одноклассники".
Як повідомлялося, ЄС чекає від України детальніших пояснень щодо цього указу.
У НАТО на запит "Європейської правди" повідомили, що рішення України про санкції проти російських сайтів є питанням безпеки, а не свободи слова.
Про реакцію Заходу на цей крок Києва читайте в матеріалі "Свобода слова чи безпека: як розділилася Європа щодо заборони соцмереж та "Яндексу".
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