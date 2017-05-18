У Держдепі закликали Україну поважати свободу слова

Державний департамент США виступив з критикою рішення Києва щодо санкцій проти низки російських сайтів в Україні.

Про це з посиланням на коментар Держдепу повідомляє "Голос Америки".

"Немає сумніву, що підконтрольні Росії мас-медіа намагаються підірвати західні ЗМІ за допомогою фейкових новин та фальшивої інформації, включно з Україною, де Росія використовує і інші методи, аби підірвати уряд в Києві" - заявили у Держдепі.

"Тим не менш, свобода слова - ключовий елемент здорової демократії, яка прописана в Конституції України. Ми закликаємо український уряд знайти шляхи захистити свої національні інтереси таким чином, щоб це не підривало конституційні принципи" – йдеться у коментарі.

Як відомо, 16 травня президент підписав указ, який ґрунтується на рішенні РНБО та накладає санкції на низку російських IT-компаній, в тому числі розробників програмного забезпечення. Також цей указ зобов’язує всіх провайдерів заблокувати доступ до низки російських інтернет-сервісів, включаючи "Яндекс", "Вконтакте", "Одноклассники".

Як повідомлялося, ЄС чекає від України детальніших пояснень щодо цього указу.

У НАТО на запит "Європейської правди" повідомили, що рішення України про санкції проти російських сайтів є питанням безпеки, а не свободи слова.

Про реакцію Заходу на цей крок Києва читайте в матеріалі "Свобода слова чи безпека: як розділилася Європа щодо заборони соцмереж та "Яндексу".

Європейська правда