Бойовики обстріляли КПВВ "Мар`їнка"

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Четвер, 18 травня 2017, 10:06

У середу ввечері на Донеччині бойовики обстрілювали позиції контрольного посту "Мар`їнка", де прикордонники несуть службу разом з військовослужбовцями ЗСУ.

Вогонь вони відкрили близько 21-ї години зі стрілецької зброї, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Бойовики вели обстріл з боку н.п. Олександрівка, що на непідконтрольній території.

Ніхто з українських захисників не постраждав. На той час пропускні операції на цьому дорожньому напрямку вже не здійснювалися, тому постраждалих серед цивільних також немає.

"Зазначимо, що російські найманці неодноразово здійснюють обстріли дорожніх коридорів та позицій, де несуть службу прикордонники. Загалом з початку року зафіксовано майже 30 обстрілів підрозділів Державної прикордонної служби України", - наголосили прикордонники. 

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