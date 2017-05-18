Пам'ятник Хмельницькому в Чернігові розвернуть спиною до Москви

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Четвер, 18 травня 2017, 11:33

Найближчим часом у Чернігові провеудть роботи з реконструкції постамента пам'ятника Богдану Хмельницькому, який розміщено в одноіменному сквері. 

Про це повідомляє портал Чернігівської міськради.

Для проведення цих робіт вже збудовано риштування.

 

"Планується, що в ході цієї реконструкції фігуру Хмельницького роботи відомого скульптора Івана Кавалерідзе розвернуть, встановивши обличчям до центральної площі міста і П'ятницької церкви", – сказано в повідомленні.

 

"Як відомо, саме такою була ідея автора цього пам'ятника – відомого чернігівського архітектора Андрія Карнабеда. Але при будівництві об'єкту тодішнє партійне керівництво змусило будівельників розвернути скульптуру в протилежний бік, обличчям до тодішнього обкому партії", – пояснюється в ньому.

 

"Андрій Карнабед усе своє життя сподівався на те, що в незалежній Україні гетьмана все-таки розвернуть обличчям до церкви і спиною до Москви", – зазначає міськрада.

Теми: Чернігів історія культура
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IP: 35.189.200.---грибник18.05.2017 12:39
Так хто автор, Карнабед чи Кавалерідзе? От загадка...
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