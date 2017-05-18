В Івано-Франківску затримали на хабарі чиновника у вишиванці

Вдягнений у вишиванку посадовець облуправління Держпраці погорів на хабарі в Івано-Франківську.

Про це повідомляє у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, чиновника затримано на хабарі у понад 18 тисяч гривень.

"Уявляю собі .. вранці, одягаючись на роботу, думав - заскочу спочатку хабар отримаю, а потім поїдемо у вишиванці батьківщину любити", - прокоментував ситуацію голова МВС.

Фото: Арсен Аваков

Як повідомлялося, днями СБУ затримала на хабарі посадовця управління водних ресурсів у місті Києві та Київській області.

Українська правда