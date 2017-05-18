В Ивано-Франковске задержали на взятке чиновника в вышиванке

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Четверг, 18 мая 2017, 13:19

Одетый в вышиванку чиновник облуправления Гоструда погорел на взятке в Ивано-Франковске.

Об этом сообщает в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, чиновника задержали на взятке в 18 тысяч гривен.

"Представляю себе .. утром, одеваясь на работу, думал - заскочу сначала взятку получу, а потом поедем в вышиванке родину любить", - прокомментировал ситуацию глава МВД.

 
Фото: Арсен Аваков

Как сообщалось, на днях СБУ задержала на взятке чиновника управления водных ресурсов в городе Киеве и Киевской области.

Украинская правда

Темы: взятка Ивано-Франковск
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