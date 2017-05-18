Видача біометричних паспортів б'є рекорди

9945 переглядів
0
Четвер, 18 травня 2017, 13:45

Державна міграційна служба України запевняє, що ситуація з видачею біометричний паспортів для виїзду за кордон в цілому контрольованого.

Про це повідомив глава Державної Міграційне служби Максим Соколюк на прес-конференції в четвер у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Не дивлячись на ажіотаж, ситуація повністю контрольованому", - сказав Соколюк.

За його словами, урядом вжито заходів для того, щоб зробити процедуру оформлення біометричний паспортів комфортною. Зокрема, в Києві почали роботу ще 3 центри надання адмінпослуг, де можна оформити біометричний паспорт.

"Я вважаю, що черга в найближчим часом була подолана або істотно знижена", - прогнозує Соколюк.

Він нагадав, що закордонний паспорт можна оформити в будь-якому місті України, незважаючи на прописку.

"Буквально вчора був поставлений рекорд: за день було оформлено 19 тисяч паспортів для виїзду за кордон", - повідомив він.

Для порівняння він зазначив, що ще два тижні тому цей показник становив 12-14 тисяч документів.

Як відомо, українці з 11 червня 2017 року зможуть їздити в країни Євросоюзу без віз. Для цього потрібно мати біометричний паспорт для виїзду за кордон.

Теми: візи
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Щоб скористатись безвізом, потрібно буде від 3 до майже 100 євро на день 18 травня 2017, 13:40
Кримчани активно цікавляться біометричними паспортами 18 травня 2017, 11:48
Порошенко вважає "героєм" президента ЄП, що підписав безвізовий режим 17 травня 2017, 16:55
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Рада скасувала закон Савченко
До суду у "справі Януковича" викличуть Яценюка
Видача біометричних паспортів б'є рекорди
У Криму затримують кримськотатарських активістів
Усі новини
Базар

Що купувати на ринках у травні: рецепти страв з сезонних продуктів

Вчитися по-дитячому

Поради психолога, як запобігти старінню мозку