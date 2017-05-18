Видача біометричних паспортів б'є рекорди

Державна міграційна служба України запевняє, що ситуація з видачею біометричний паспортів для виїзду за кордон в цілому контрольованого.



Про це повідомив глава Державної Міграційне служби Максим Соколюк на прес-конференції в четвер у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".



"Не дивлячись на ажіотаж, ситуація повністю контрольованому", - сказав Соколюк.



За його словами, урядом вжито заходів для того, щоб зробити процедуру оформлення біометричний паспортів комфортною. Зокрема, в Києві почали роботу ще 3 центри надання адмінпослуг, де можна оформити біометричний паспорт.



"Я вважаю, що черга в найближчим часом була подолана або істотно знижена", - прогнозує Соколюк.



Він нагадав, що закордонний паспорт можна оформити в будь-якому місті України, незважаючи на прописку.



"Буквально вчора був поставлений рекорд: за день було оформлено 19 тисяч паспортів для виїзду за кордон", - повідомив він.



Для порівняння він зазначив, що ще два тижні тому цей показник становив 12-14 тисяч документів.



Як відомо, українці з 11 червня 2017 року зможуть їздити в країни Євросоюзу без віз. Для цього потрібно мати біометричний паспорт для виїзду за кордон.