Выдача биометрических паспортов бьет рекорды

Государственная миграционная служба Украины заверяет, что ситуация с выдачей биометрических паспортов для выезда за границу в целом контролируема.



Об этом сообщил глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Несмотря на ажиотаж, ситуация полностью контролируема", – сказал Соколюк.

По его словам, правительством предприняты меры для того, чтобы сделать процедуру оформления биометрических паспортов комфортной. В частности, в Киеве начали работу еще 3 центра предоставления админуслуг, где можно оформить биометрический паспорт.



Соколюк спрогнозировал, что ажиотаж на биометрические паспорта придет через несколько недель.



Он напомнил, что загранпаспорт можно оформить в любом городе Украины, несмотря на прописку.

"Буквально вчера был поставлен рекорд: за день было оформлено 19 тысяч паспортов для выезда за границу", – сообщил он.



Для сравнения он отметил, что еще две недели назад этот показатель составлял 12-14 тысяч документов.



Как известно, украинцы с 11 июня 2017 года смогут ездить в страны Евросоюза без виз. Для этого нужно иметь биометрический паспорт для выезда за границу.