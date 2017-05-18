Луценко назвав дату свого звіту в Раді

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Четвер, 18 травня 2017, 17:07

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про намір виступити у Верховній Раді в середу, 24 травня, з доповіддю про рік роботи на цій посаді.

Про це він сказав журналістам в кулуарах парламенту в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Попередньо, думаю, що це середа", - сказав він журналістам в кулуарах парламенту в четвер.

На питання, чи готує він внесення до парламенту подання про зняття недоторканності з когось з народних депутатів, генпрокурор відповів: "Там і почуєте".

Як повідомлялося, Луценко вже відзвітувався за рік роботи інфографікою у Facebook. У ній очільник ГПУ похвалився тим, що при ньому до суду було направлено 7006 обвинувальних актів, включаючи справу колишнього президента Віктора Януковича.

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Теми: Луценко Верховна Рада Генпрокуратура
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