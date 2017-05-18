СЦКК: Бойовики обстріляли житлові сектори Бердянського та Широкиного
Проросійські бойовики ввечері 18 травня обстріляли житловий сектор на східній околиці населеного пункту Бердянське, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю великого калібру.
Про це йдеться у повідомленні української сторони Спільного центру з контролю та координації.
"Внаслідок влучання снарядів, повністю зруйновано два житлових будинки по вулиці Морській, ще кілька будівель зазнали серйозних пошкоджень. В результаті системних обстрілів з боку НЗФ по всій вулиці майже не залишилось жодного цілого присадибного будинку", - сказано в повідомленні.
Згідно з інформацією, трохи пізніше був обстріляний житловий сектор селища Широкине.
Внаслідок обох обстрілів ніхто з мирних мешканців не постраждав.
Українська правда
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