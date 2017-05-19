США завдали у Сирії авіаударів по проурядових силах

Військові США 18 травня завдали повітряних ударів проти підтримуваних сирійським режимом бойовиків біля кордону з Йорданією.

Про це з посиланням на американських чиновників повідомляє Радіо Свобода.

Один з чиновників США повідомив, що удар біля міста Ат-Танф знищив щонайменше один танк і один бульдозер.

Інший американський чиновник зазначив, що авіаудари були здійснені після того, як авіація США зробила попереджувальні постріли для перешкоджання пересування бойовиків.

Представник підтримуваних США повстанців у Сирії повідомив, що авіаудари влучили у конвой бойовиків, підтримуваних Сирією й Іраном, що прямував до військової бази "Танф" у південній сирійській провінції Дейр-Зор, де базуються сили американського і британського спецназу.

За повідомленням, авіаудар був здійснений після сутичок повстанців з проурядовими воєнізованими загонами на трасі Дамаск-Багдад, у 27 кілометрах від бази "Танф".

У Пентагоні наразі цих повідомлень не коментували.

Ці авіаудари можуть стати першими проти союзних сирійській владі сил після того, військові США завдали ударів по урядовій військовій базі у відповідь на хімічні атаки у провінції Ідліб.