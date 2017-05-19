Гройсман розповів про переваги пенсійної реформи

Запропонований Кабінетом Міністрів проект пенсійної реформи передбачає відновлення соціальної справедливості і дозволяє побороти тіньову зайнятість.

Про це сказав в ефірі телеканалу "1+1" прем‘єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє Укрінформ.

"Має бути встановлена справедливість. Якщо я працюю 35 років і сумлінно плачу відрахування, я маю отримати гідну пенсію. І нова система – спосіб боротися з тіньовою занятістю і спосіб подолати дефіцит бюджету пенсійного фонду. Ми за 7-10 років зменшимо дефіцит бюджету пенсійного фонду і виведемо його (дефіцит) в нуль, а люди отримуватимуть гідні виплати", - зазначив глава уряду і додав, що сумлінна сплата внесків працюватиме на користь боротьби з зарплатами в конвертах.

Він підкреслив, що зараз ситуація в пенсійній системі близька до катастрофічної, і бездіяльність вестиме тільки до погіршення. Проблема, за словами Гройсмана, полягає не тільки в тому, що дисципліна сплати єдиного соціального внеску – ключового джерела наповнення бюджету пенсійного фонду – є доволі низькою, але й в тому, що стаж людей, які виходять на пенсію – зазвичай недостатній.

Між тим, саме дисбаланси в трудовому стажі зумовлюють ситуацію, коли людина, яка має 35 років стажу, отримує таку ж мінімальну пенсію, що й людина, яка працювали значно менше, або не працювала зовсім.

При цьому, говорячи про ймовірну підтримку реформи в парламенті, Гройсман відзначив: "Це не політика. Це математична реформа. І вона потребує прийняття. Навряд чи можна бути проти підвищення пенсій для 9 млн пенсіонерів, проти відміни оподаткування працюючим пенсіонерам. Це комплексні рішення, які виведуть пенсійну систему на новий рівень. Я впевнений, що ми знайдемо кількість голосів для ухвалення ініціатив".

Він також додав, що після ухвалення парламентом проекту закону пенсійної реформи уряд до кінця року забезпечить підвищення і осучаснення пенсій військовим-пенсіонерам.