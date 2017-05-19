Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: Лавров заговорил о "визовой дискриминации россиян в Крыму"

Пятница, 19 мая 2017, 12:52

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о "визовой дискриминации россиян" в оккупированном Крыму.

Об этом Лавров заявил на заседании руководителей внешнеполитических ведомств стран Европы, пишет в своем Facebook постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"На заседании Комитета министров Совета Европы в Никосии только с сольной программой выступил Сергей Лавров. Прозвучали все классические произведения автора, в частности, хорошо известны слушателям "Блокада Донбасса", "Запрет русского языка" и "Нацисты", - написал он.

"Автор также представил свой новый хит "Визовая дискриминация русских в Крыму", - добавил с иронией Кулеба.

"ПС: безвиз для Украины достал россиян до самых до глубин, если они уже так запели. И о настроениях в Крыму это также много говорит", - отметил Кулеба.

Темы: визыКрымРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
визы
Пограничники рассказали, сколько россиян получили украинские визы за год
Латвия частично возобновляет выдачу виз россиянам, которую приостанавливала из-за мятежа "Вагнера"
Главе МИД Бельгии грозит вотум недоверия из-за виз для представителей Ирана и РФ
Последние новости
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
Все новости...
Реклама: