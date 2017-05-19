Дейдей каже, що звинувачення у збагаченні викликали у нього сміх

Народний депутат від "Народного фронту" Євген Дейдей заявляє, що готовий відстоювати свою невинність і заперечує звинувачення в незаконному збагаченні.



Про це він сказав журналістам каналу "112 Україна" в п'ятницю, коментуючи заяву генерального прокурора Юрія Луценка.



Дейдей зазначив, що інформація Луценко викликала у нього сміх.



"Я можу запевнити, що ні відчуває своєї провини. Немає жодного фактажу. Я готовий постати перед будь-яким судом. Я готовий відповісти за кожен пункт своєї декларації", – сказав нардеп.



На думку Дейдея, в справі не стільки зіграла роль Генпрокуратура, як САП і НАБУ.



Дейдей каже, що не винен

Подібні звинувачення нардеп вважає "політичним піаром грузинської групи".

Нардеп висловив припущення, що перший заступник директора Національного антикорупційного бюро України Гізо Углава, "за вказівкою Саакашвілі ініціював цю нісенітницю".



Він зазначив, що не боїться розгляду питання зняття депутатської недоторканності у Верховній Раді



"Я прожив 26 років без депутатської недоторканності, так і зараз готовий без неї жити. У таких місцях як АТО, це особливо не допомагає.

Також депутат повідомив, що вже був на допиті в НАБУ.

Як відомо, 19 травня Луценко повідомив, що Генеральна прокуратура підготувала подання до парламенту на дання згоди на притягнення до відповідальності ще трьох народних депутатів.

Геннадія Бобова з партії "Відродження" підозрюють в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації, Євгена Дейдея з "Народного фронту" – у незаконному збагаченні, а Андрія Лозового (Радикальна партія) - у незаконному збагаченні та ухиленні від сплати податків.

Валентина Романенко, УП