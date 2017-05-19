Дейдей говорит, что обвинения в обогащении вызвали у него смех

Народный депутат от "Народного фронта" Евгений Дейдей заявляет, что готов отстаивать свою невиновность и отрицает обвинение в незаконном обогащении.

Об этом он сказал журналистам канала "112 Украина" в пятницу, комментируя заявление генерального прокурора Юрия Луценко.

Дейдей отметил, что информация от Луценко вызвала у него смех

"Я могу заверить, что не чувствую своей вины. Нет никакого фактажа. Я готов предстать перед любым судом. Я готов ответить за каждый пункт своей декларации", – сказал нардеп.

По мнению Дейдея, в деле не столько сыграла роль Генпрокуратура, как САП и НАБУ.

Дейдей говорит, что не виновен

Подобные обвинения нардеп считает "политическим пиаром грузинской группы".

Нардеп предположил, что первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углава, "по указанию Саакашвили инициировал эту чушь".

Он отметил, что не боится рассмотрения вопроса снятия депутатской неприкосновенности в Верховной Раде

"Я прожил 26 лет без депутатской неприкосновенности, так и сейчас готов без нее жить. В таких местах как АТО, это особо не помогает", – сказал нардеп.

Также депутат сообщил, что уже был на допросе в НАБУ.

Как известно, 19 мая Луценко сообщил, что Генеральная прокуратура подготовила представления в парламент на дачу согласия на привлечение к ответственности трех народных депутатов.



Геннадия Бобова из партии "Видродження" подозревают в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации, Евгения Дейдея из "Народного фронта" - в незаконном обогащении, а Андрея Лозового (Радикальная партия) – в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов.



Валентина Романенко, УП