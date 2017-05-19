Ляшко каже, що Лозового використовують для шантажу політсили

451 перегляд
0
П'ятниця, 19 травня 2017, 18:06

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявляє, що подання Генпрокуратури на зняття недоторканності Андрія Лозового має на меті зробити політичну силу більш гнучкою у переговорах із владою.

Про це він написав на своєму Facebook.

"Подання Луценка на Лозового - це розправа за нашу політичну позицію! Це чітко виражене політичне замовлення і імітація боротьби з корупцією замість того, щоб реально боротися з нею. На регіоналівських корупціонерів, які нанесли державі збитків на мільярди, Луценко подання не внесе ніколи. Бо регулярно бере у них гроші за те, що не чіпає", - заявив Ляшко.

Він назвав кілька причин, навіщо Луценко хоче позбавити Лозового недоторканності.

"Спроба залякати нас, щоб зробити "договороспособними". І кілька гінців від нього до мене підходили з пропозиціями домовитися. Я їх ввічливо послав, бо примушувати мене до "дружби" шантажем і погрозами нікому не вдасться. Не на того нарвалися!" - так Ляшко сформулював одну з причин.

Інша причина, на його думку, - "це політична розправа над Радикальною партією як опозиційною політичною силою".

"Я переконаний, що ці переслідування моєї команди здійснюються за вказівкою Президента Порошенка, чиїм кумом і ставлеником є Луценко. Я не виключаю, що це тиск на нашу фракцію, щоб ми голосували за грабіжницькі пенсійну та земельні "реформи" влади", - заявив нардеп.

Як відомо, 19 травня Луценко повідомив, що Генеральна прокуратура підготувала подання до парламенту на дання згоди на притягнення до відповідальності ще трьох народних депутатів.

Геннадія Бобова з партії "Відродження" підозрюють в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації, Євгена Дейдея з "Народного фронту" – у незаконному збагаченні, а Андрія Лозового (Радикальна партія) - у незаконному збагаченні та ухиленні від сплати податків.

У 2015 році Лозовой задекларував у готівці 150 тис євро, 50 тис доларів, 800 тис гривень і перелік із 25 об’єктів цінного рухомого майна (картини, антикваріат), вартість якого нардепу невідома. Водночас, у податковій відсутня інформація про доходи Лозового з 2000 року, а є тільки дані за 2015 рік про 69,5 тис грн. зарплати і 80,5 тис грн., отримані на виконання депутатських повноважень.

Українська правда

Теми: Ляшко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Замість Артеменка в парламент зайде бізнесвумен з Донецька 16 травня 2017, 12:27
Депутата партії  Ляшка арештували в Черкасах за розкрадання 27 квітня 2017, 22:26
Холодницький: Ляшко жодної інформації не надав, влаштував шоу 27 квітня 2017, 12:49
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ГПУ: Працівника НАБУ зловили на хабарі у розмірі 150 тис доларів
Cуд зупинив виконання рішення суду про стягнення боргу ОПЗ перед Ostchem – ФДМ
На мітингу УПЦ МП під Радою помітили священника із пачкою грошей
Лозовой п'є чай і про зняття недоторканності не турбується
Усі новини
Фото

Яким буде новий Київський велотрек, який відкривають на вихідних

Мапа вашого роду

Скільки людей з однаковими прізвищами в Україні, та де живуть ваші однофамільці