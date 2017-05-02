Пентагон: Система THAAD в Південній Кореї готова перехоплювати ракети

Американська система протиракетної оборони THAAD, розміщена в Південній Кореї, готова перехоплювати ракети.

Про це повідомляє телеканал NBC News з посиланням на представників Пентагону.

"Американська ракетна система THAAD в Південній Кореї функціонує і має в своєму розпорядженні" вихідної можливістю здійснювати перехоплення ", - йдеться в повідомленні.

JUST IN: US THAAD missile system in SKorea is operational, and has "initial intercept capability," defense officials tell @NBCNightlyNews. — NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) May 1, 2017

Раніше в квітні військові США почали направляти систему протиракетної оборони THAAD на місце дислокації в Південній Кореї в зв'язку з ядерними випробуваннями КНДР.

Перші елементи ПРО США прибули до Південної Кореї ще в березні.