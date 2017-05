Пентагон: Система THAAD в Південній Кореї готова перехоплювати ракети

Американська система протиракетної оборони THAAD, розміщена в Південній Кореї, готова перехоплювати ракети.

Про це повідомляє телеканал NBC News з посиланням на представників Пентагону.

"Американська ракетна система THAAD в Південній Кореї функціонує і має в своєму розпорядженні" вихідної можливістю здійснювати перехоплення ", - йдеться в повідомленні.

JUST IN: US THAAD missile system in SKorea is operational, and has "initial intercept capability," defense officials tell @NBCNightlyNews.