Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Елементи американської ПРО доставляють на місця дислокації в Південній Кореї

Середа, 26 квітня 2017, 05:36

Військові США почали направляти систему протиракетної оборони THAAD на місце дислокації в Південній Кореї в зв'язку з ядерними випробуваннями КНДР.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство оборони Південної Кореї повідомило, що деякі елементи системи вже були переміщені на майданчик на півдні країни, який раніше був полем для гольфу.

"Південна Корея і Сполучені Штати працюють над забезпеченням раннього оперативного потенціалу системи THAAD у відповідь на ядерну і ракетну загрозу Північної Кореї", - йдеться в заяві міністерства.

Агентство пише, що американські та південнокорейські збройні сили не бажають публічно обговорювати хід розгортання.

Reuters зазначає, що перші елементи ПРО США прибули до Південної Кореї в березні, однак зараз відбувається їх переміщення на місця дислокації.

Теми: СШАПівденна Корея
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
США
Україна починає переговори зі США щодо гарантій безпеки – Єрмак
США виділили Тайваню військову допомогу на $345 мільйонів
Трамп обіцяє змагатись за посаду президента США, навіть якщо його посадять
Останні новини
00:22
Офіс Президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
Усі новини...
Реклама: