Україна, Канада і Британія проведуть спостережний політ над РФ

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Вівторок, 2 травня 2017, 07:17

В рамках реалізації Договору з відкритого неба в період з 2 по 6 травня місія Канади, Великобританії та України виконає спостережний політ над територією Білорусі і РФ.

Про це повідомив начальник російського національного Центру щодо зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков, передає "Інтерфакс-Україна".

Політ буде виконуватися на канадському літаку C-130J з аеродрому Кубинка.

"У ході виконання польоту за узгодженим маршрутом російські та білоруські фахівці на борту літака спостереження контролюватимуть суворе дотримання узгоджених параметрів польоту і застосування передбаченої Договором апаратури спостереження", - зазначив він.

За його словами, літак спостереження C-130J відноситься до класу літаків, не призначених для застосування будь-якої зброї.

"Літак і встановлена на ньому апаратура спостереження (аерофотоаппарати) пройшли міжнародний огляд, в якому взяли участь і російські фахівці, що виключає використання технічних засобів, не передбачених Договором", - сказав Рижков.

Теми: Україна Росія Канада
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