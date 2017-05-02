КНДР заявила, що польоти бомбардувальників США штовхають до межі ядерної війни

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Вівторок, 2 травня 2017, 07:50

Північна Корея звинуватила США в тому, що вони штовхають ситуацію до межі ядерної війни, після того, як пара стратегічних бомбардувальників США пролетіла над Південною Кореєю в рамках навчань.

Про це повідомляє Reuters.

"Безрозсудна військова провокація підштовхує ситуацію на Корейському півострові ближче до межі ядерної війни", - заявило у вівторок агентство ЦТАК.

Агентство також заявило, що американські бомбардувальники імітували "скидання бомб на найбільші об'єкти КНДР", в той час, як Трамп і "інші палії війни волають до превентивного ядерного удару" по Північній Кореї.

Раніше два надзвукових бомбардувальника B-1B Lancer взяли участь у військових навчаннях США в Південній Кореї.

Як відомо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином. 

Теми: США КНДР
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