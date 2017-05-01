Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп заявив, що "мав би за честь" зустріч з лідером КНДР

Понеділок, 1 травня 2017, 20:52
Трамп заявив, що мав би за честь зустріч з лідером КНДР

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером КНДР Кім Чем Ином, якщо обставини будуть "правильними". 

Про це Трамп заявив в інтерв'ю Bloomberg. 

"Якби було доречно зустрітися з ним, я був би абсолютно певен і для мене було б за честь зробити це. Якби це відбулося за правильних обставин", - заявив президент США.

"Більшість політиків ніколи б так не сказали, але я кажу, що за підходящих обставин я би з ним зустрівся. У нас є термінові новини", - зазначив Трамп, говорячи про свою готовність зустрітися з лідером КНДР. 

Як відомо, раніше в інтерв'ю CBS Трамп назвав Кім Чен Ина "розумним хлопцем" та додав, що ситуація, яка складається у КНДР з ядерними випробуваннями, не може тривати й далі. 

Також днями Трамп провів телефонні переговори з главами урядів Таїланду, Сінгапуру та з президентом Філіппін Родріго Дутерте, якого запросив на бесіду до Білого Дому. Під час розмов йшлося про можливості економічного та дипломатичного тиску на КНДР. 

Українська правда 

"Українська правда" в Threads

Теми: ТрампКНДРСШАядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Трамп
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Трамп розповів, як його розмова з Путіним нібито відтермінувала вторгнення РФ в Україну
Трамп не визнав вини у справі про секретні документи, суд не обмежив його в пересуванні
Останні новини
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
Усі новини...
Реклама: