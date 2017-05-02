Меркель та Путін поговорили про Донбас, "Мінськ" та терористів

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Вівторок, 2 травня 2017, 16:40

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не вважає за доцільне укладення нової угоди в рамках процесу мирного врегулювання ситуації в Україні та не бачить сенсу у заміні спостерігачів місії ОБСЄ спостерігачами ООН

Про це Меркель заявила 2 травня на прес-конференції у Сочі за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. 

Також канцлер ФРН підкреслила, що Україна має отримати доступ до свого державного кордону на Донбасі

Говорячи про Мінські угоди, Меркель зазначила, що Німеччина "докладатиме всіх зусиль, щоб просунутися вперед, незважаючи на всі труднощі". 

"Ми також поговорили про Сирію, я, як федеральний канцлер зазначила, що ми готові зробити все можливе, щоб підтримати перемир'я і припинення вогню, щоб допомогти людям на місцях. Ми єдині в тому, що стосується боротьби з міжнародним тероризмом. У цьому питанні Німеччина і РФ можуть співпрацювати ще тісніше", - додала канцлер ФРН.

Українська правда, Інтерфакс-Україна

Теми: Донбас Меркель Путін
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