Порошенко поспілкувався з Тіллерсоном про миротворців під егідою ООН на Донбасі
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з дежсекретарем США Рексом Тіллерсоном.
Про це ввечері 23 квітня повідомив речник глави держави Святослав Цеголко.
"Президент закликав до збереження єдиного міжнародного фронту у політиці санкцій щодо РФ до повного відновлення територіальної цілісності України", - зазначив він.
Як повідомляє прес-служба президента України, сторони висловили занепокоєння у зв'язку з небезпечним розвитком ситуації на Донбасі і відзначили важливість виконання Росією Мінських домовленостей, передусім їх безпекових елементів.
"Глава держави запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, 23 квітня в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО у н.п. Пришиб один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.
Загиблий член місії - медпрацівник з США, поранення отримала громадянка Німеччини.
В МЗС України заявили, що підрив патруля місії ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви залякати спостерігачів ОБСЄ та звести нанівець зусилля України та СММ щодо стабілізації ситуації на лінії розмежування.
Українська правда