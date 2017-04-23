Порошенко поспілкувався з Тіллерсоном про миротворців під егідою ООН на Донбасі

Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з дежсекретарем США Рексом Тіллерсоном.

Про це ввечері 23 квітня повідомив речник глави держави Святослав Цеголко.

"Президент закликав до збереження єдиного міжнародного фронту у політиці санкцій щодо РФ до повного відновлення територіальної цілісності України", - зазначив він.

Як повідомляє прес-служба президента України, сторони висловили занепокоєння у зв'язку з небезпечним розвитком ситуації на Донбасі і відзначили важливість виконання Росією Мінських домовленостей, передусім їх безпекових елементів.

"Глава держави запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 23 квітня в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО у н.п. Пришиб один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Загиблий член місії - медпрацівник з США, поранення отримала громадянка Німеччини. В МЗС України заявили, що підрив патруля місії ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви залякати спостерігачів ОБСЄ та звести нанівець зусилля України та СММ щодо стабілізації ситуації на лінії розмежування.

Українська правда