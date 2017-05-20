США не будуть завдавати ударів в Сирії при відсутності загрози американським силам

Голова об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд заявив, що удари в Сирії не повторяться, якщо не буде загрози військовослужбовцям США.

Про це він повідомив в ході прес-конференції в Пентагоні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Напередодні я пообіцяв, що це не повториться, якщо не буде загрози для наших сил", - сказав він.

Данфорд пояснив, що рішення про нанесення удару носило оборонний характер.

"Наше командування на місці відчуло загрозу", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що очолювана США коаліція завдала удару по урядовим силам Сирії. Удар був здійснений по колоні урядових сил в четвер недалеко від кордону з Йорданією.