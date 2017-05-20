Зеркаль: Росія як постійний член РБ ООН вважає себе майже недоторканною

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Субота, 20 травня 2017, 13:49

Росія як постійний член Ради безпеки ООН вважає себе практично недоторканною і цинічно розраховує на свою безкарність за грубі порушення міжнародного права, враховуючи обмеженість міжнародно-правових інструментів, які можуть бути застосовані до її поведінки.

Про це у своїй статті для DT.UA пише заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль.

Автор вказує, що РФ намагається вести власну "шалену геополітику" не рахуючись з правилами та нормами. Цю позицію російська сторона продемонструвала під час березневих слухань у Міжнародному суді ООН.

"Суть такої поведінки дуже проста: "Ми робимо все так, щоб нам за це нічого не було, для цього стверджуємо і доводимо, що нас тут немає". "Зелені чоловічки", "Бук", зброя — все це з'являлося на території України з Росії, яка продовжує запевняти світ, що вона тут ні до чого", - йдеться в статті.

Говорячи про те, які інструменти можна використовувати для протидії російській агресії, Зеркаль вказує, що Москва розраховує на свій статус постійного члена РБ ООН і обмеженість інструментів міжнародного права.

"Росія як постійний член РБ ООН вважає себе майже недоторканною і розраховує на безкарність, з огляду на обмеженість міжнародно-правових інструментів, що можуть бути застосовані до її поведінки. Розрахунок цинічний, але небезпідставний. Хіба вдалося Грузії притягнути Росію до відповідальності? На жаль, відповідь — ні", - підкреслює заступник голови МЗС.

За її словами, саме на такий сценарій розраховує Росія і у випадку з Україною, оскільки знає, що може заблокувати в Радбезі ООН будь-яку резолюцію, як це було з резолюцією, якою передбачалося створення спеціального трибуналу з "Боїнгу" МН17.

"РФ свідомо й агресивно уникає навіть не покарання, а просто застосування правових інструментів. Тому єдиний шлях відновлення справедливості — використання наявних обов'язкових інструментів, хоч би якими складними вони були", - підсумовує автор.

Як відомо, 6 березня Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав розгляд позову України, що вимагає притягнути до відповідальності Росію за підтримку терористів на сході України та за дискримінаційні дії у Криму.

19 квітня Міжнародний суд ООН в Гаазі відмовив у тимчасових заходах проти Росії за позовом України в рамках Конвенції по боротьбі з фінансуванням тероризму. В той же час, Суд погодився на введення тимчасових заходів у питанні дискримінації національних меншин у Криму.

Теми: ООН суд Росія
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Коментарі — 2
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IP: 213.109.233.---hahava20.05.2017 14:11
як вже набридло це ниття. Які міжнародні інструменти, проснися. Їх ніколи і не існувало. Єдиний інструмент це можливість впливу. Якщо ви тільки крадете, нічого не створююте, тоді і впливу у вас немає.
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IP: 93.75.41.---formalin20.05.2017 14:08
Проблема у тому, що ця позиція Росії давно усім (то в темі), крім "молодої порослі укрполітики" була відома. А ця поросль будувала курс української зовнішньої політики, спираючись більше на власні враження, власну освіченість і власну некомпетентність, аніж на досвід попереднього покоління. Рухаємося кривими шляхами - замість прямих!
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