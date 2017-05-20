Геращенко: 24 травня має бути визначено список і дату звільнення заручників

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Субота, 20 травня 2017, 14:58

Україна наполягає на тому, щоб 24 травня під час наступної зустрічі ТКГ в Мінську було визначено остаточну дату звільнення заручників і остаточний список осіб, яких може бути звільнено.

Про це заявила представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко в ефірі каналу "112 Україна" з Німеччини.

"Ми наполягаємо на тому, що 24 травня під час наступної зустрічі в Мінську має бути вже поставлена крапка в цьому питанні, де хтось намагається відтягувати час, і ми маємо вийти на остаточну дату звільнення заручників і на остаточний список", - сказала вона.

За словами Геращенко, Україна також вважає, що виконання гуманітарного блоку Мінських угод значно сприятиме і переходу до політичного блоку.

"Але на сьогодні, поки щодня стріляють, поки щодня порушується режим тиші, поки є загиблі серед військових і серед цивільного населення, ключовими є безпека і гуманітарний аспект", - зазначила вона.

Крім того, Україна наполягає на тому, що СММ ОБСЄ має працювати на всій окупованій території України.

"Вона має бути допущена до неконтрольованої частини україно-російського кордону для забезпечення моніторингу виконання Мінських угод в безпековій частині", - сказала Геращенко.

Вона назвала неприпустимими факти перешкоджання роботі Місії в ОРДЛО.

Українська правда

Теми: Геращенко заручники
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