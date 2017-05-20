Геращенко: 24 мая должен быть определен список и дата освобождения заложников

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Суббота, 20 мая 2017, 14:58

Украина настаивает на том, чтобы 24 мая во время следующей встречи ТКГ в Минске была определена окончательная дата освобождения заложников и окончательный список лиц, которые могут быть освобождены.

Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в эфире канала "112 Украина" из Германии.

"Мы настаиваем на том, что 24 мая во время следующей встречи в Минске должна быть уже поставлена точка в этом вопросе, где кто-то пытается оттягивать время, и мы должны выйти на окончательную дату освобождения заложников и на окончательный список", - сказала она.

По словам Геращенко, Украина также считает, что выполнение гуманитарного блока Минских соглашений будет содействовать и переходу к политическому блоку.

"Но на сегодня, пока каждый день стреляют, пока каждый день нарушается режим тишины, пока есть погибшие среди военных и среди гражданского населения, ключевыми являются безопасность и гуманитарный аспект", - отметила она.

Кроме того, Украина настаивает на том, что СММ ОБСЕ должна работать на всей оккупированной территории Украины.

"Она должна быть допущена к неконтролируемой части украино-российской границы для обеспечения мониторинга выполнения Минских соглашений в сфере безопасности", - сказала Геращенко.

Она назвала недопустимыми факты препятствования работе Миссии в ОРДЛО.

Украинская правда

Темы: Геращенко заложники
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