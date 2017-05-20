З початку доби поранено вже 5 воїнів

З початку доби бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, 5 українських воїнів зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00.

На Приморському напрямку бойовики обстрілювали позиції ЗС України в районі Широкиного та Лебединського з великокаліберних кулеметів та менш потужної стрілецької зброї. По одному з наших опорних пунктів біля Водяного вели вогонь з гранатометів різних систем.

На Донецькому напрямку найбільш активно незаконні збройні формування використовували зброю проти українських воїнів у передмісті Авдіївки. Зранку бойовики обстріляли наші оборонні укріплення на цій ділянці лінії зіткнення зі 120-мм мінометів. А вже опівдні вдарили із артилерійських систем калібру 122 мм. Окрім того, противник час від часу вів вогонь по українських воїнах, котрі обороняють це місто, зі стрілецької зброї та гранатометів.

На Світлодарській дузі бойовики знову обстрілювали укріплення ЗСУ біля Новолуганського з озброєння БМП. Західніше, біля Зайцевого, били з 82-мм мінометів. А неподалік Верхньоторецького здійснили обстріл позиції сил АТО з великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку бойовики з артилерійських систем калібру 152 мм та 120-мм мінометів вели вогонь по опорних пунктах ЗС України в районі Троїцького та Новозванівки. Біля Станиці Луганської відкривали вогонь в бік українських позиції з великокаліберних кулеметів.

Українська правда