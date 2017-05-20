Німеччина готова активізувати роботу "нормандського формату" – Цеголко

Німеччина готова активізувати роботу "нормандського формату" і виступає за більш активне залучення країн G7 на підтримку українських реформ.

Фото з Facebook Цеголка

Про це повідомив прес-секретар українського президента Святослав Цеголко у Facebook за підсумками візиту Петра Порошенка до Німеччини.

За словами Целогка, вперше зустріч президента з канцлером Ангелою Меркель відбулася в її заміській урядовій резиденції - замку Месеберг.

Фото з Facebook Цеголка

"Плідні переговори пройшли в дуже дружній атмосфері", - додав він.

Фото з Facebook Цеголка

Разом з тим, перший віце-спікер Ірина Геращенко повідомила, що особиста розмова Меркель і Порошенка тривала близько години. Вони пройшлися парком, потім спілкувалися на свіжому повітрі, поблизу озера.

Фото з Facebook Геращенко

"Під час зустрічі у розширеному колі ключовими темами були безпекова і гуманітарна ситуація на Донбасі. Німецька сторона добре поінформована відносно всіх порушень режиму тиші, невиконання мінських угод. Особливу увагу приділили роботі місії СММ ОБСЄ, яка має бути допущена на всю окуповану територію, аж до неконтрольованої ділянки нашого кордону", - написала Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Фото з Facebook Геращенко

За її словами, Меркель сама підняла гуманітарне питання як пріоритетне: "це і повний допуск на окуповану територію та нормальна робота міжнародних гуманітарних місій, зокрема МКЧХ, і безпека цивільного населення".

Фото з Facebook Геращенко

За словами Геращенко, Порошенко "дуже емоційно говорив про звільнення заручників як наш ключовий пріоритет".Також піднімали питання відкриття КПВВ "Золоте", що заблокований з березня минулого року.

"Розповіли про роботу неформальної "мінської платформи", що створена в ВР і об'єднує депутатів майже всіх фракцій. Наші європейські партнери вважають дуже позитивним той факт, що українські парламентарі цікавляться ходом мінського процесу і є майданчик для обміну думками та зустрічі з учасниками мінських груп, зокрема координаторами від ОБСЄ", - зазначила Геращенко.

Також під час переговорів українська сторона розповіла про процес верифікації полонених, який завершився.

"І пані Меркель, і президент Порошенко висловилися за активізацію нормандського формату- задля виконання мінських угод і пошуку шляхів врегулювання ситуації на Донбасі", - підтвердила вона.