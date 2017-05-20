Германия готова активизировать "нормандский формат" - Цеголко

Германия готова активизировать работу "нормандского формата" и выступает за более активное привлечение стран G7 в поддержку украинских реформ.

Фото с Facebook Цеголко

Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко в Facebook по итогам визита Петра Порошенко в Германию.

По словам Цеголко, впервые встреча президента с канцлером Ангелой Меркель состоялась в ее загородной правительственной резиденции - замке Месеберг.

Фото с Facebook Цеголко

"Плодотворные переговоры прошли в очень дружеской атмосфере", - добавил он.

Фото с Facebook Цеголко

Вместе с тем, первый вице-спикер Ирина Геращенко сообщила, что личный разговор Меркель и Порошенко длился около часа. Они прошлись по парку, затем общались на свежем воздухе, вблизи озера.

Фото с Facebook Геращенко

"Во время встречи в расширенном кругу ключевыми темами были политика безопасности и гуманитарная ситуация на Донбассе. Немецкая сторона хорошо осведомлена относительно всех нарушений режима тишины, невыполнения минских соглашений. Особое внимание уделили работе миссии СММ ОБСЕ, которая должна быть допущена на всю оккупированную территорию, к неконтролируемому участку нашей границы", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Фото с Facebook Геращенко

По ее словам, Меркель сама подняла гуманитарный вопрос как приоритетный: "Это и полный допуск на оккупированную территорию и нормальная работа международных гуманитарных миссий, в частности МККК, и безопасность гражданского населения".

Фото с Facebook Геращенко

По словам Геращенко, Порошенко "очень эмоционально говорил об освобождении заложников как нашем ключевом приоритете". Также поднимали вопрос открытия КПВВ "Золотое", который заблокирован с марта прошлого года.

"Рассказали о работе неформальной "минской платформы", созданной в ВР и объединяющей депутатов почти всех фракций. Наши европейские партнеры считают очень позитивным тот факт, что украинские парламентарии интересуются ходом минского процесса и есть площадка для обмена мнениями и встречи с участниками минских групп, в частности координаторами от ОБСЕ", - отметила Геращенко.

Также во время переговоров украинская сторона рассказала о завершившемся процессе верификации пленных.

"И госпожа Меркель, и президент Порошенко высказались за активизацию нормандского формата - для выполнения минских соглашений и поиска путей урегулирования ситуации на Донбассе", - подтвердила она.