В Одессе прошел мегамарш в вышиванках

Около двух тысяч одесситов разных поколений с флагами Украины и Евросоюза в руках вышли на десятый "Мегамарш в вышиванках" по центральным улицам "морской столицы".

Об этом сообщает Укринформ.

Участники акции, которые возглавляли колонну, несли большую растяжку с надписью "Мегамарш в вышиванках. Одесса", которую с двух сторон обрамляли герб Украины и крымскотатарская тамга. Наряду двигалась большая группа юных одесситов с растяжкой "Малыши на мегамарше", а над головами людей колыхалось длинное желто-синее полотнище, многие несли также красно-черные флаги и плакаты с национальной символикой крымских татар.

Участники мегамарша - от Соборной площади до Приморского бульвара скандировали: "Казацкому роду нет переводу", "Одна, единая, соборная Украина", "Молдаванка и Пересыпь - в вышиванках вся Одесса", "Украина превыше всего".

Участникам акции продемонстрировали мастерское исполнение танца "Боевой гопак" воспитанники юношеской школы "Шторм", а у здания мэрии красочную колонну встретил оркестр Национальной гвардии Украины, исполнивший ряд патриотических композиций.

Закончился мегамарш-2017 совместным исполнением песни "Батькивщина".