Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе прошел мегамарш в вышиванках

Воскресенье, 21 мая 2017, 02:56

Около двух тысяч одесситов разных поколений с флагами Украины и Евросоюза в руках вышли на десятый "Мегамарш в вышиванках" по центральным улицам "морской столицы".

Об этом сообщает Укринформ.

Участники акции, которые возглавляли колонну, несли большую растяжку с надписью "Мегамарш в вышиванках. Одесса", которую с двух сторон обрамляли герб Украины и крымскотатарская тамга. Наряду двигалась большая группа юных одесситов с растяжкой "Малыши на мегамарше", а над головами людей колыхалось длинное желто-синее полотнище, многие несли также красно-черные флаги и плакаты с национальной символикой крымских татар.

Участники мегамарша - от Соборной площади до Приморского бульвара скандировали: "Казацкому роду нет переводу", "Одна, единая, соборная Украина", "Молдаванка и Пересыпь - в вышиванках вся Одесса", "Украина превыше всего".

Участникам акции продемонстрировали мастерское исполнение танца "Боевой гопак" воспитанники юношеской школы "Шторм", а у здания мэрии красочную колонну встретил оркестр Национальной гвардии Украины, исполнивший ряд патриотических композиций.

Закончился мегамарш-2017 совместным исполнением песни "Батькивщина".

Темы: Одесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Одесса
В Одессе прогремел взрыв – СМИ
НАПК: Одесский военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн
Одессу могут защитить дополнительные системы SAMP/T или Patriot – Зеленский
Последние новости
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
Все новости...
Реклама: