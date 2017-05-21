Пентагон хоче допомогти Грузії реформувати армію
Пентагон готовий надати допомогу Грузії у здійсненні військової реформи.
Про це йдеться у листі глави Пентагону Джеймса Меттіса до міністра оборони Грузії Левана Ізора, текст якого опублікувала прес-служба Міноборони Грузії.
"Я мав честь зустрітися з вами на лютневому засіданні комісії НАТО-Грузія. Я глибоко ціную вашу тверду прихильність спільним демократичним цінностям і схиляюся перед тими жертвами, які понесла Грузія разом з нами в Афганістані", - написав Меттіс.
Він підкреслив, що з великою повагою ставиться до планів грузинського міноборони з реформування армії.
"Реформи, звісно, доволі складні, але є необхідним компонентом інтеграції із Заходом. Міністерство оборони США готове надати допомогу Грузії в цьому амбіційному процесі військової реформи", - наголосив Меттіс у листі до свого грузинського колеги.
Як повідомлялось, дві третини грузинів вважають Росію найбільшою загрозою для своєї країни.
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