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Пентагон хочет помочь Грузии реформировать армию

Воскресенье, 21 мая 2017, 05:35

Пентагон готов оказать помощь Грузии в осуществлении военной реформы.

Об этом говорится в письме главы Пентагона Джеймса Мэттиса к министру обороны Грузии Левану Изору, текст которого опубликовала пресс-служба Минобороны Грузии.

"Я имел честь встретиться с вами на февральском заседании комиссии НАТО-Грузия. Я глубоко ценю вашу твердую приверженность общим демократическим ценностям и преклоняюсь перед теми жертвами, которые понесла Грузия вместе с нами в Афганистане", - написал Мэттис.

Он подчеркнул, что с большим уважением относится к планам грузинского Минобороны по реформированию армии.

"Реформы, конечно, довольно сложные, но являются необходимым компонентом интеграции с Западом. Министерство обороны США готово оказать помощь Грузии в этом амбициозном процессе военной реформы", - отметил Маттис в письме к своему грузинскому коллеге.

Как сообщалось, две трети грузин считают Россию самой большой угрозой для своей страны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГрузияВооруженные силыСША
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