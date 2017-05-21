Пентагон хочет помочь Грузии реформировать армию

Пентагон готов оказать помощь Грузии в осуществлении военной реформы.

Об этом говорится в письме главы Пентагона Джеймса Мэттиса к министру обороны Грузии Левану Изору, текст которого опубликовала пресс-служба Минобороны Грузии.

"Я имел честь встретиться с вами на февральском заседании комиссии НАТО-Грузия. Я глубоко ценю вашу твердую приверженность общим демократическим ценностям и преклоняюсь перед теми жертвами, которые понесла Грузия вместе с нами в Афганистане", - написал Мэттис.

Он подчеркнул, что с большим уважением относится к планам грузинского Минобороны по реформированию армии.

"Реформы, конечно, довольно сложные, но являются необходимым компонентом интеграции с Западом. Министерство обороны США готово оказать помощь Грузии в этом амбициозном процессе военной реформы", - отметил Маттис в письме к своему грузинскому коллеге.

Как сообщалось, две трети грузин считают Россию самой большой угрозой для своей страны.