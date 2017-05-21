На Закарпатті після дощу затопило сотню дворів

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Неділя, 21 травня 2017, 09:47

У с. Біла Церква Рахівського району Закарпатської області відбулось підтоплення близько 100 дворогосподарств, у тому числі 10 житлових будинків.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, 20 травня о 19:10 до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що внаслідок сильної локальної зливи та захаращеності дренажної системи та стічних канав у с. Біла Церква Рахівського району сформувався інтенсивний місцевий стік дощової води, який спричинив підтоплення дворогосподарств та житлових будинків.

В ДСНС зазначили, що інформація щодо кількості підтоплених дворогосподарств та житлових будинків уточнюється.

 
Фото ДСНС

Внаслідок негоди знеструмлено відповідний населений пункт а також ускладнено рух на автодорозі державного значення Мукачево–Рогатин–Львів (у межах населеного пункту).

Після припинення опадів вода з території підтоплених дворогосподарств сходить самопливом.

Відселення мешканців підтоплених будинків не проводилось.

Теми: Закарпаття
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