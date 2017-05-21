Прокуратура перевіряє колонію, з якої втік екс-СБУшник

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Неділя, 21 травня 2017, 14:28

Полтавська місцева прокуратура перевіряє вимоги кримінально-виконавчого законодавства у Державній установі "Крюківська виправна колонія №29", з виробничого об’єкта якої втік засуджений.

Тим часом прокуратура Полтавської області звернулася до Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції з ініціативою про проведення службової перевірки стосовно працівників колонії, повідомляє прес-служба прокуратури Полтавщини.

Також вживаються оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення місцезнаходження та затримання втікача.

Стан розшуку перебуває на контролі прокуратури області. Окрім цього, відомості про зазначений факт внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 393 КК України (втеча з місця позбавлення волі, вчинена особою, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі).  

"Засуджений 1980 року народження, житель Сімферополя, колишній співробітник СБУ. Відбував покарання за розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом та незакінчений замах на  втечу з місць позбавлення волі в Чернігівській області, у Менській виправній колонії № 91. До Крюківської колонії переведений рішенням Апеляційної комісії ДПтС України від 15 вересня 2016 року. Втечу здійснив 19 травня, не з’явившись на молочно-тваринній фермі, де працював", - повідомили в прокуратурі. 

Як повідомлялося, 20 травня про розшук Дмитра Нерченка, який втік із Крюківської колонії, повідомила поліція Полтавщини

Українська правда

Теми: Полтава СБУ
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