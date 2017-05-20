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Колишній СБУшник вдруге втік із в'язниці

Субота, 20 травня 2017, 17:59

Полтавським районним відділенням поліції розшукується 35-річний Дмитро Нерченко, який здійснив втечу з Крюківської виправної колонії Полтавського району.

Як повідомляє прес-служба поліції Полтавщини, Нерченко відбував покарання за сукупність злочинів, передбачених статтями 187 (розбій), 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ст.15 ст. 393 (замах на втечу з місця позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

На даний час введено план "Перехват". Поліція здійснює оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місця переховування засудженого.

Разом з тим, місцеве видання "Полтавщина" повідомляє, що Нерченко є екс-капітаном СБУ та тікає з в'язниці вже не вперше.

Він народився у Феодосії. У жовтні 2010 року був засуджений Кіровським райсудом АРК до 10 років ув’язнення. Майже одразу втік із в’язниці, та знову був затриманий. Після повторного засудження у червні 2011 року відбував покарання у Менській колонії Чернігівської області.

З реєстру судових рішень відомо, що у жовтні 2016 року його перевели з Менської до Крюківської колонії на полегшені умови тримання та з мінімальною охороною.

Як пише видання, Нерченко в судах різних рівнів відстоював право перебувати у колонії з таким рівнем захисту.

На початку 2016 року його подання на переведення підтримала, а після втручання Генпрокуратури скасувала Апеляційна комісія Пенітенціарної служби. Подавши апеляцію на рішення комісії, Нерченко, паралельно, домігся зарахування усього часу, проведеного в СІЗО у 2011 році, в строк відбування покарання у подвійному об’ємі. Завдяки цьому він швидше перетнув межу в 2/3 частини призначеного покарання та восени таки був переведений до Крюківської ВК № 29.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПолтаваСБУ
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