9 травня у Дніпрі: Розслідування дій поліцейських завершать до 10 червня

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Неділя, 21 травня 2017, 16:28

Службове розслідування дій співробітників поліції під час заворушень 9 травня у Дніпрі завершиться до 10 червня.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

"Службове розслідування завершиться протягом цього місяця, до 10 червня воно 100% буде завершено і, думаю, дасть відповіді на всі питання", - зазначив Шевченко. 

За його словами, попередній аналіз говорить про "як мінімум непрофесійні дії, умисні або ненавмисні, або бездіяльність".

Як відомо, 9 травня у Дніпрі сталася масова бійка через прапори, під час якої було травмовано 14 осіб. 

Правоохоронці встановили 25 осіб, які брали участь у бійках біля монументу Слави. П'ятьом з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даними прокуратури, з одним із підозрюваних укладено угоду про визнання винуватості.

Інтерфакс-Україна

Теми: поліція Дніпро
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