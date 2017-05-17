Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

9 травня в Дніпрі: Вже встановлено 25 учасників бійки

Середа, 17 травня 2017, 18:30

Правоохоронці встановили 25 осіб, які 9 травня брали участь у бійках біля монументу Слави в Дніпрі.

Про це в середу на брифінгу в Дніпрі сказав голова Національної поліції України Сергій Князєв, повідомляє "Укрінформ".

"Правоохоронцями встановлено 25 осіб, які 9 травня брали участь у бійках у Дніпрі. 14-м з них оголошено про підозру, 5-м обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Ще 8 оголошені у розшук через відсутність за місцем проживання", - розповів поліцейський.

За його словами, правоохоронці перевіряють причетність до конфліктів ще 7 громадян.

Як повідомлялося, 9 травня у Дніпрі сталася масова бійка через прапори. Було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримали 15 осіб.

Станом на 11 травня під вартою було 7 "тітушок", ще 7 – у розшуку. 12 травня арештували ще трьох і затримали чоловіка, який, імовірно, керував "тітушками".

"Українська правда" в Threads

Теми: Дніпронадзвичайна подіяполіціяКнязєв Сергій
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Дніпро
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
Води по коліно: Єрмак показав страшне фото Дніпра після підриву окупантами Каховської ГЕС
СБУ затримала "праву руку" мільярдера РФ, який вивозив з України титан для "Калібрів"
Останні новини
02:25
Повітряні сили спостерігають активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: